Ancora una truffa direttamente sul nostro telefonino. Questa volta non si tratta di Whatsapp e neanche dello spam di un falso Amazon, perché il messaggio arriva tramite SMS. “Ciao, ho provato a chiamarti, richiamami al numero.. Baci”, è il testo incriminato. Stando a quanto riportato dalle segnalazioni di alcuni utenti, dal numero del mittente non si intuisce immediatamente che si tratti di una truffa. Potrebbe essere il numero di un nostro conoscente che magari non abbiamo memorizzato in rubrica.

Tuttavia, a far insospettire, è il numero al quale si chiede di richiamare. Infatti, inizia con ’89’, dunque ad alta tariffazione. Basta una chiamata e il credito residuo viene prosciugato. Il consiglio è sempre lo stesso: non compiere mai l’azione richiesta, che sia un numero, un link o qualsivoglia escamotage ideato dai truffatori. È bene, inoltre, fare presente l’episodio inoltrando una segnalazione alla Polizia Postale attraverso il sito web dedicato.