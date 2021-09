Al via giovedì 16 settembre alle ore 18 la seconda stagione del talk in streaming “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Ad aprire le danze sarà Ilary Blasi che proprio giovedì presenterà un nuovo programma su Canale 5, “Star In The Star”, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. L’appuntamento è per oggi, giovedì 16 settembre dalle ore 18 in streaming su Facebook di FqMagazine e Youtube de Il Fatto Quotidiano. Tra gli abbonati della pagina Facebook di FqMagazine sarà selezionata la domanda più interessante che diventerà protagonista del talk con l’ospite.

Ma come funziona Star in the Star? Le celebrità verranno trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale.