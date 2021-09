Continua il mistero sull’occhio nero di Guendalina Tavassi. L’ex gieffina però ha parlato, ancora su Instagram, ancora con l’occhio piuttosto tumefatto. “Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere”, ha spiegato la Tavassi riferendosi al bailamme scatenato dalla foto poi cancellata in pochi minuti dove mostrava un occhio nero. “Da domani Guendalina si ritrucca, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello.

“Come ho sempre fatto, perché ho sempre cercato di mascherare, di sorridere e di reagire, quindi delle volte non vengo capita, si può pensare che non sia vero. No, non è così. Ognuno ha un suo modo di reagire. Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo. Perché ho dei figli e questo è il mio lavoro”. Infine un affondo detto a nuora perché suocera intenda: “E poi dico a persone che stanno cercando popolarità, che dovrebbero dire la verità se la sanno. Che la dicano visto che io non posso parlare”.