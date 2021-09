Non è la prima volta che Salvo Veneziano si scaglia contro Alfonso Signorini. Anzi, in passato si vociferava che i due fossero passati alle vie legali. E adesso, a poche ora dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Salvo è tornato all’attacco, scrivendo su Instagram: “Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un altro reality nel quale é emerso per la sua ‘eccessiva possessività patologica’ nei confronti del genere femminile”, ha dichiarato Veneziano in riferimento a Tommaso Eletti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. I

nfine Salvo ha concluso: “Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso Signorini”. L’ex concorrente della Casa più spiata d’Italia probabilmente ha il dente avvelenato nei confronti del conduttore. Infatti, circa un anno fa, Veneziano era stato espulso dal programma, dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sessiste nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.