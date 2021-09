Stando a quanto riportato dalla rivista Oggi, sembra che tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri ci sia aria di crisi. Il presunto motivo? Lei si sentirebbe sola: tra il nuovo lavoro a Tv8 e i tanti impegni lavorativi di lui, ci sarebbe poco spazio per la vita di coppia. A gettare acqua sul fuoco ci hanno pensato i diretti interessati.

In particolare lui, noto chirurgo americano, nel giorno del 43esimo compleanno della sua dolce metà ha pubblicato un romantico scatto con la didascalia: “Tanti auguri amore mio!“. La conduttrice di Vite da Copertina ha poi ripostato la foto sul proprio profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni di persone. Insomma, per la coppia (che si è sposata nel 2014 ed ha una figlia di 5 anni, Skyler Eva) nessuna crisi in vista.