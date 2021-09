Flavia Vento, showgirl ed ex modella, oggi 44enne si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla propria vita personale e lavorativa. Intervistata da Mow Mag, prima ha raccontato del nuovo programma cui parteciperà prossimamente (“Back to School”, condotto da Nicola Savino su Italia 1) e poi ha parlato di Scientology, l’organizzazione religiosa statunitense cui ha aderito recentemente. “Non è una setta – ha spiegato Vento -. È una cosa che studia la mente. Io sto semplicemente facendo delle lezioni. Ho fatto un test di personalità per entrare e devo dire che ci ha preso [..] Se avessi scoperto questa roba di Scientology prima di entrare nella Casa, magari ci sarei rimasta più a lungo di 24 ore“.

Durante l’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, infatti, Flavia Vento aveva abbandonato dopo un solo giorno perché “le mancavano i cani”. Sorvoliamo. La showgirl romana, senza filtri, ha detto: “Sono single da 11 anni. Non solo, pure casta!“. Tuttavia per Tom Cruise (anche lui un habitué di Scientology, anche se pare se ne sia allontanato di recente) lei romperebbe il magico incantesimo. Ma c’è di più. In passato Flavia aveva scambiato anche diversi messaggi con la star hollywoodiana o almeno questo era quello che credeva. “Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi”, ha detto. Ma poi ha capito che “si trattava solo di un profilo fake” e c’è rimasta molto male.

Accanto a lei, per superare le piccole e le grandi delusioni, c’è la religione. “Il lockdown è stato sicuramente un bel trauma però io sono riuscita a mantenere un mio equilibro anche perché sono molto credente e questo mi ha aiutato tantissimo. Ho pregato tanto, mi seguivo tutte le messe in streaming“. Poi ancora l’auspicio di realizzare il proprio sogno: uno show televisivo. “L’ho già scritto. Si chiama ‘Il Castello Fatato”, ha dichiarato. In cosa consiste? “C’è una principessa, la strega cattiva e altri vari personaggi. È un quiz. Una cosa molto Disney (che io, tra l’altro, adoro)”, ha infine concluso.