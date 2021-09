Sembrava essersi appena placata la lite tra Pio e Amedeo e Fedez nata durante il weekend appena trascorso. Ma Chiara Ferragni poteva stare a guardare? Certamente no. La moglie del rapper milanese è intervenuta commentando un post sull’episodio, pubblicato da Trash Italiano. Prima ha scritto “Madonna che simpatici Pio e Amedeo”, con un boom di like (quasi 26mila). Poi ha aggiunto, sempre sotto allo stesso post: “Simpatici come… finite voi la frase“. Apriti cielo. Più di 1.100 commenti tra “Simpatici come due buzzurri volgari e ignoranti” e “Simpatici come te e tuo marito (Fedez, ndr)”. Insomma, anche questa volta il web si è diviso. Ed è arrivata anche la replica di Pio e Amedeo: “Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle, o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… In effetti troppo divertente”

