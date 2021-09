“Grazie per la pazienza e l’aiuto: sono un po’ come la Juve, ancora in rodaggio”. Esordisce così Melissa Satta in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dopo il suo esordio come co-conduttrice di di Sky Calcio Club, celebre programma serale di Sky Sport amatissimo dal pubblico. Al termine della prima puntata, domenica 12 settembre, la showgirl ha voluto condividere con i suoi follower le sensazioni e le impressioni della serata: “La prima puntata è andata: studio nuovo, programma nuovo, compagni di avventure nuovi… Ma mi sono sentita subito a casa! Farò del mio meglio per essere all’altezza di questo Sky Calcio Club!”. E poi ancora: “Piano piano imparo e mi abituo a questo nuovo modo per me di fare tv e non è male imparare dai migliori“, conclude citando il collega Fabio Caressa.

