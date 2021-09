Un altro tassello si aggiunge al governo dei Talebani in Afghanistan. Il ministro scelto dagli studenti coranici per l’Istruzione, Abdul Ghani Baradar ha annunciato una revisione dei programmi di studio: saranno “esclusi i temi in contrasto con la Sharia“. I tempi per l’avvio formale del nuovo anno accademico, ha aggiunto, “saranno brevi, ci vorrà una settimana”. Tolo News, intanto, fa sapere che si stanno svuotando le università del Paese. Riferisce infatti le parole di un giovane: “Non ci sono né professori né studenti. Vengono solo in pochi, siamo preoccupati per il futuro”. Nel frattempo il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Saeed Khatibzadeh, si è espresso a sfavore del nuovo governo di Kabul: “Non è inclusivo e non rappresenta tutti gli afghani, proprio come si attendevano la comunità internazionale e l’Iran”. Ha inoltre sottolineato che soltanto un governo inclusivo può portare pace e stabilità. Nonostante il sostegno di un gran numero di iraniani riformisti e personalità per Ahmad Masoud, che continua la lotta nel Panshir, la autorità iraniane non hanno ancora preso posizione contro i talebani. Teheran si aspettava la presenza di esponenti sciite nel nuovo governo dei talebani sunniti. “Abbiamo detto ai Talebani di rispettare i diritti delle donne” ha invece sottolineato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani poco dopo la prima visita ufficiale di un responsabile politico straniero a Kabul. “Abbiamo fornito diversi esempi di come in molti Paesi musulmani le donne abbiano un ruolo attivo nella società”, ha detto il ministro citato dai media di Doha. Sull’esecutivo talebano arriva anche il commento dell’Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet, che ha espresso costernazione per la “mancanza di inclusività del cosiddetto gabinetto di transizione”. Nel corso di un intervento al Consiglio Onu dei diritti umani, riunito in sessione a Ginevra, Bachelet ha precisato che “Di fronte all’aggravarsi della crisi umanitaria ed economica, il paese è entrato in una nuova e pericolosa fase, con molti afghani profondamente preoccupati per i loro diritti umani, in particolare le donne, le comunità etniche e religiose”. L’Alto commissario si è inoltre detta “profondamente allarmata dall’escalation della crisi umanitaria. Invito tutti gli Stati ad assistere le Nazioni Unite e altri attori nella fornitura di assistenza umanitaria al Paese”. Rivolta ai paesi membri del Consiglio dei diritti umani, Bachelet ha ribadito il suo appello affinché adottino “un’azione coraggiosa e vigorosa, commisurata alla gravità di questa crisi”, istituendo un meccanismo per monitorare l’evoluzione della situazione dei diritti umani in tutto il paese e tenere il Consiglio al corrente degli sviluppi.

Torna intanto in funzione l’aeroporto della capitale: il 13 settembre è atterrato il primo volo commerciale internazionale dalla chiusura del 15 agosto. Si tratta di un convoglio della compagnia pachistana Pia. Lo fa sapere un giornalista dell’Afp sul posto. L’aereo è atterrato verso le 10.30 locali (circa le 8 in Italia), con a bordo poche persone: “circa 10, probabilmente più membri dell’equipaggio che passeggeri”, ha riferito un giornalista dell’Afp a bordo del volo proveniente da Islamabad. Un portavoce della Pia aveva confermato la partenza di questo primo volo verso Kabul, precisando però che la compagnia aerea sta ancora lavorando a ristabilire la regolarità della tratta. “E’ un momento importante, un giorno di speranza”, ha detto all’Afp un dipendente dell’aeroporto di Kabul.