Ancora una notte di tensioni in Val di Susa tra No Tav e forze dell’ordine. Dopo la battitura delle reti del cantiere del nuovo autoporto, a San Didero, un gruppo di manifestanti incappucciati ha lanciato sassi e fuochi pirotecnici contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni. Nelle scorse notti i No Tav avevano già attaccato il cantiere di San Didero così come quello della Torino-Lione a Chiomonte.