Nuovo episodio di violenza in un ospedale napoletano: al ‘Pellegrini’ – dove già in passato si sono registrati aggressioni, sparatorie e devastazioni – ieri c’è stata una rissa nel cortile. Il tutto testimoniato in un video diffuso dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, nel quale si vedono le guardie giurate e i carabinieri che tentano di evitare il peggio cercando anche di far rispettare le norme anti-Covid. Secondo quanto riferiscono sia i carabinieri sia il consigliere regionale il video contiene immagini che registrano i momenti di forte tensione avvenuti nel cortile del nosocomio con il coinvolgimento di conoscenti della persona uccisa ieri pomeriggio a Napoli, circa una cinquantina, che hanno tentato di entrare nel pronto soccorso.