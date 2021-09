Gianni Morandi ha incontrato a Venezia il regista e presidente della giuria del Festival del Cinema, Bong Joon Ho, premio Oscar per il film “Parasite”. Un incontro che, evidentemente, il cantante aspettava da tempo visto l’entusiasmo dimostrato sui social. Morandi ha infatti pubblicato una foto con il regista, il primo in piedi, con la mano ancora immobilizzata per l’incidente, il secondo in ginocchio. Il motivo? “Bong Joon è stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato ‘In ginocchio da te’!”, ha fatto sapere Morandi. “Mi sono emozionato…”, ha concluso.

Diversi i commenti sotto alla foto pubblicata dal cantante, tra cui quello dell’amico e collega Jovanotti, che ha scritto un semplice “Favolosi” e di Rovazzi, che si è complimentato scrivendo “numero 1!”.