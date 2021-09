Completo bordeaux e fascia tricolore. Maria De Filippi ha officiato il matrimonio di un suo storico collaboratore. A sposarsi è stato Alessandro Martino, insieme al compagno Bruno in una location esclusiva (e top secret) in riva al mare. Ad immortalare la funzione segretissima, però, è stata un’altra storica collaboratrice della presentatrice tv, Raffaella Mennoia, autrice dei programmi della De Filippi, che ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram. Insomma dall’unire coppie in tv a farlo fuori dagli schermi è un attimo.

Tra i presenti al matrimonio c’era anche Giordana Angi, cantante uscita proprio da uno dei programmi di Maria De Filippi, Amici. Il motivo? Intrattenere invitati e sposi con le sue canzoni.