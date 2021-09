La saga dei «Bennifer» continua. Il ritorno di fiamma transoceanico tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si arricchisce infatti di una nuova tappa: il Festival di Venezia. Siccome la coppia, tornata assieme vent’anni dopo la loro clamorosa storia mediatico-sentimentale (finita a un passo dalle nozze), non aveva raggranellato sufficienti copertine e paparazzate, ha deciso di chiudere l’estate con il botto rubando la scena a tutti anche sul red carpet della mostra del cinema. Lo sbarco al Lido è avvenuto ieri pomeriggio, con l’immancabile ormeggio all’Hotel Excelsior: lei raggiante, con un abito in pizzo candido firmato Valentino. Ma il momento più atteso è il tappeto rosso di questa sera per la prima di The last duel di Ridley Scott, in Sala Grande, storia di tradimento e vendetta ambientata nella Francia del XIV secolo scritta da Affleck con l’amico e sodale Matt Damon (anche lui protagonista del film).

JLo – che per altro era già stata a Venezia appena pochi giorni fa per la sfarzosa sfilata evento di Dolce & Gabbana – non ha dunque voluto perdere l’occasione di essere al fianco del suo compagno in un momento cruciale per la sua carriera: il nuovo film segna infatti la rinascita di professionale di Affleck, che ha definitivamente archiviato la dipendenza dall’alcol, a causa della quale fu costretto anche a lasciare il ruolo di Batman. Il red carpet di Venezia segna dunque il nuovo debutto ufficiale della coppia – un vero e proprio reboot – che fino ad ora si era esposta solo sui social (con tanto di scatto in barca a Saint Tropez) dopo gli inseguimenti dai paparazzi, cominciati mesi fa con un inaspettato weekend nel Montana e proseguiti lo scorso luglio con la luna di miele in anticipo tra Capri e la Costiera Amalfitana.

I fotografi scaldano dunque gli obiettivi per un red carpet ad alto tasso di internazionalità e gossip: i Bennifer arriveranno direttamente al Palazzo del cinema, ma chi volesse tentare di intravederli prima può appostarsi alla Giudecca, visto che la coppia soggiorna all’Hotel Cipriani. Ultima curiosità: occhio alle dita della Lopez, perché pochi giorni fa Affleck è stato intercettato in una gioielleria Tiffany e secondo alcuni insider sarebbe pronto a regalare a JLo un nuovo anello di fidanzamento. Speriamo sia quello definitivo.