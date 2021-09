“Charlene non è in esilio in Sudafrica”. Alberto di Monaco parla. E dopo settimane di gossip sul possibile divorzio dalla principessa Charlene racconta la sua versione per zittire i pettegolezzi. La povera Charlene è da sette mesi in Sudafrica non perché in esilio, o perché in fuga dal principato monegasco, bensì per aver subito tre operazioni alla testa a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica che lei stessa in un’intervista a News24 aveva raccontato nei dettagli l’infezione contratta a maggio e che le aveva toccato gola, naso e orecchie. “Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi dal Sudafrica. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi”, aveva spiegato la donna.

Charlene si era recata in Sudafrica per sostenere la campagna contro il bracconaggio dei rinoceronti e partecipare ai funerali del sovrano Zulu, Goodwill Zwelithini. Solo che il breve viaggio istituzionale si è rivelato un lungo appuntamento con gli ospedali. La principessa ha fatto la prima operazione a maggio, il 23 giugno la seconda, e infine il 13 agosto la terza. Difficile avere voglia di festeggiare il decimo anniversario di matrimonio, anche se questa mancanza è stata notata e sottolineata dai tabloid che hanno subito provato a fare due più due che stavolta non fa quattro. “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso. Non se ne è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro” – è così intervenuto Alberto di Monaco. “Doveva essere solo una settimana, un soggiorno di dieci giorni al massimo, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”.

Poi ha concluso al veleno: “Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e pensavo che tutte queste chiacchiere sarebbero svanite da sole. Sprechi il tuo tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te. Certo, tutto questo colpisce lei e ovviamente colpisce me. Siamo un bersaglio facile, siamo stati colpiti facilmente”. La difesa, insomma, è tratta. Ma tra le testate scandalistiche c’è chi giura che oltre il problemi di salute c’è dell’altro. Non resta che attendere il decorso postoperatorio della principessa.