I riflettori della quindicesima edizione dei Seat Music Awards si riaccendono stasera alle 20:35 su Rai Uno, un anno dopo l’edizione più delicata dedicata ai lavoratori dello spettacolo in sofferenza a causa del blocco degli spettacolo, con un’Arena di Verona più “piena” con 6mila spettatori e una grande festa di dieci ore per due giorni che mette assieme musica e televisione. Carlo Conti e Vanessa Incontrada accoglieranno sul palco non solo le stelle della musica italiana che hanno collezionato riconoscimenti e dischi oro, platino e multiplatino e i singoli multiplatino certificati tra giugno 2020 e agosto 2021, ma anche i protagonisti della prossima stagione televisiva Rai e Mediaset. Questa edizione del grande show di Rai Uno si aprirà con l’omaggio doveroso a Raffaella Carrà, ma ci sarà anche occasione per ricordare Stefano D’Orazio dei Pooh con la presenza dei compagni di viaggio Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Andrea Bocelli sarà presente per un momento di solidarietà. Fiorella Mannoia, infine, farà una dedica speciale ed affettuosa al suo amico Gino Strada, mente e fondatore di Emergency.

Non ci sarà Fedez, protagonista dell’estate con Orietta Berti e Achille Lauro (invece presenti) con “Mille”. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha spiegato: “L’assenza di Fedez ci è stata comunicata per tempo e non ha potuto essere presente per impegni contrattuali. Non c’è alcun nesso con quello accaduto al Primo Maggio”. Carlo Conti ha anticipato che “Maria De Filippi salirà sul palco per un riconoscimento importante al suo ruolo nella musica che indubbiamente è stato importante in questi anni”. Oltre alla puntata conclusiva di domani, ci sarà terzo speciale appuntamento in onda domenica 12 settembre alle ore 16.30 su Rai 1 “Seat Music Awards – Disco Estate” con Nek alla conduzione per il secondo anno consecutivo affiancato da Michela Giraud.

La manifestazione si inserisce anche nel messaggio della ripartenza del live e Ferdinando Salzano, patron dell’agenzia Friends And Partners e organizzatore dell’evento, annuncia: “A breve arriverà una comunicazione su una posizione importante delle agenzie live e degli artisti. L’autunno dei concerti si salva con il Green Pass e capienza piena che sia posti in piedi che seduti e con obbligo mascherina e temperatura. Se non sarà così sarà una sciagura per tutto il settore”.

SCALETTA E CANTANTI TRA TV E MUSICA

Alessandra Amoroso, Amadeus, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’Alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood & Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio e Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Alessandro Siani e Zucchero.

ANDREA BOCELLI PER IL SOCIALE

Nella prima serata sarà presente Andrea Bocelli per un momento speciale sarà dedicato a lui e alla Fondazione che porta il suo nome, Andrea Bocelli Foundation, che quest’anno festeggia 10 anni di attività. In particolare, la serata sarà dedicata alla raccolta fondi con la numerazione solidale 45516 (chiamate da numero fisso o sms da mobile) per il nuovo progetto di ricostruzione zone sisma 2016 che l’ABF porterà avanti nella comunità di San Ginesio nelle Marche per ricostruire l’IPSIA “R. Frau” in favore di tanti giovani cittadini di domani.

FIMI E SEAT MUSIC AWARDS IN AIUTO DELLE DONNE AFGHANE

Anche quest’anno i Seat Music Awards adottano le certificazioni elaborate da FIMI/GfK Italia: la Federazione dell’Industria Musicale Italiana rinuncia al consueto compenso (quest’anno definito nella cifra di 10.000 euro) per devolverlo all’iniziativa benefica Una. Nessuna. Centomila in favore della Fondazione Pangea Onlus per il progetto “Emergenza Afghanistan”. La proposta di FIMI, accolta con entusiasmo da Friends And Partners, permetterà di alimentare il progetto con cui la no-profit vuole continuare a lavorare nel difficile contesto afghano, rapidamente deterioratosi dalla presa al potere talebana, a favore e protezione delle donne che sono ancora più soggette a violenze e abusi.