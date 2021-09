Classe 1985, laureata in Comunicazione e Marketing D’Impresa, qualcuno la ricorderà come concorrente del Grande Fratello 14 o tronista a Uomini e Donne (da cui si ritirò). Parliamo di Rossella Intellicato, la quale ha deciso di scendere in politica. Ad annunciarlo è stata lei stessa ieri 6 settembre attraverso il proprio profilo Instagram, dov’è seguita da 166mila persone.

“Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa!”, ha scritto per poi pubblicare l’immagine del santino con il simbolo della Lega e la scritta: “Elezioni amministrative di Torino domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021” e le due circoscrizioni in cui si presenterà. Una nuova avventura dunque, riuscirà a portare avanti un (eventuale) incarico così importante dopo la disfatta nel talk condotto da Maria De Filippi? In quell’occasione abbandonò in anticipo il trono perché “stanca delle liti con Tina Cipollari“, l’opinionista del programma con cui non andava affatto d’accordo.