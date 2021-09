È Victoria Beckham ha pubblicare su Instagram una foto del marito David dall’alto tasso erotico che sta mandando in visibilio i fan dell’ex calciatore. Nello scatto pubblicato dall’ex Posh Spice, si vede David Beckham in piscina, voluttuosamente sdraiato sul bordo a pelo d’acqua, con il costume casualmente abbassato a lasciare in bella vista il suo lato B. Neanche ha dirlo, in poche ore ha fatto pieno di like, superando il milione di “mi piace”, e ha scatenato i commenti entusiastici e divertiti da parte dei suoi follower e amici vip come Donatella Versace e David Furnish, marito di Elton John. Che dire, il regalo piccante dei Beckham è stato decisamente apprezzato dai fan.

