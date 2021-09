I contagi giornalieri calano rispetto a una settimana fa, i ricoverati Covid salgono di sole 5 unità, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 7 in meno rispetto a ieri. Sale il numero dei morti, ben 71, ma 28 decessi sono riferiti a giorni precedenti. Si conferma il trend già registrato negli ultimi giorni: le curve dei positivi e degli ospedalizzati sono ormai in fase discendente.

Oggi il bollettino del ministero della Salute comunica 4.720 nuovi casi, frutto di 318.865 tamponi processati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende all’1,5 per cento. I pazienti Covid ricoverati in area medica sono 4.307 (+5 rispetto a lunedì), mentre quelli in terapia intensiva scendono a 563 (-7), per via di 40 nuovi ingressi a fronte di 47 uscite. Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia scendono a quota 133.787, a fronte di 6.877 guariti nelle ultime 24 ore.

Rispetto a 7 giorni fa, i positivi registrati oggi sono 778 in meno. I nuovi casi giornalieri continuano quindi a calare. Allo stesso modo, i ricoveri sono ancora saliti negli ultimi due giorni (+91), ma rispetto alla settimana scorsa (+119) il rallentamento è evidente. Rispetto a martedì scorso, ci sono solo 55 ricoverati in più nei reparti di area medica degli ospedali. Il rallentamento si vede anche guardando agli ingressi in terapia intensiva: 72 tra ieri e oggi, 99 tra lunedì e martedì scorso. Rispetto a una settimana fa, ci sono 19 posti letto in più occupati da pazienti Covid.

I decessi continuano invece ancora ad aumentare: come in ogni ondata, il numero dei morti è l’ultimo a calare. È difficile però fare delle analisi perché i numeri sono sempre imprecisi. In questo bollettino, ad esempio, la Regione Sicilia ha comunicato 5 decessi relativi al 6 settembre, altri 12 del 5 settembre e altri 9 nei due giorni precedenti. La Campania invece ha comunica che i decessi dichiarati oggi sono riferiti uno al 25 agosto e un altro al 2 settembre, “mentre gli altri 5 sono riconducibili alle ultime 48 ore“. Quindi almeno 28 morti risalgono a giorni precedenti.

La Sicilia resta anche la Regione con il maggior numero di nuovi casi: sono 875 nelle ultime 24 ore. Il Veneto comunica 583 positivi, la Lombardia 510. Seguono l’Emilia-Romagna con 396 contagi giornalieri, il Lazio (354 casi), la Campania (311) e la Toscana con 303. Da segnalare anche la Provincia di Bolzano, che da sola conta ben 70 nuovi positivi e resta tra le zone con il più basso numero di vaccinati. Il Molise invece oggi comunica nessun nuovo caso di Covid.