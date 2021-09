Un’unica esperienza per stimolare la sessualità in modi diversi. Questo l’obiettivo dell’opera Orgasmatron Redux, realizzata da Norma Jeane alle Serre dei Giardini Margherita, Bologna. Feromoni maschili e femminili, stimoli sonori che dovrebbero eccitare chi entra nella stanza di legno e metallo e “si lascia andare” all’induzione del piacere. Peccato che, stando a quanto riportato da Repubblica Bologna, il ‘creatore di orgasmi’ non funzioni. Momentaneamente, almeno. Realizzata in collaborazione con la non-profit Kilowatt e MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna, è proprio Lorenzo Burlando di Kilowatt a confermare che la cabina ha problemi con l’audio. Saranno stati risolti? Quel che è certo è che, a cabina non funzionante, alcuni visitatori hanno affermato di aver comunque sentito un certo piacere. Qualcuno avrà avuto il coraggio di dire loro che avrebbero potuto provare la stessa cosa stando nel soggiorno di casa propria? O magari, la suggestione…