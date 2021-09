Nella serata di sabato 4 settembre, un uomo armato di piccone e coltello con una lama di 10 cm ha attaccato il veicolo che trasportava il famoso regista giapponese Takeshi Kitano. Nessun ferito. Siamo a Tokyo. Stando a quanto riportato da abcNEWS, Kitano aveva lasciato la sede dell’emittente privata Tbs, dove aveva partecipato ad una trasmissione, quando, alle 23.40, un uomo sulla quarantina si avvicinato e ha colpito più volte l’automobile, danneggiando il parabrezza e altre parti.

Immediato l’intervento della guardia di sicurezza, che ha poi chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato sul posto ed interrogato dalla polizia, sostenendo di essere stato ignorato dal regista qualche mese fa, quando si era inginocchiato davanti alla sua auto in cerca di aiuto per entrare nell’industria dello spettacolo. Le indagini sono ancora in corso.