Il Grande Fratello Vip sta per tornare. La sesta edizione andrà in onda dal 13 settembre in prima serata su Canale 5. A condurre, ancora una volta, Alfonso Signorini. Via Antonella Elia e Pupo, al loro posto, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E il cast? A svelarlo è Tv, Sorrisi e Canzoni.

Ecco chi sono i nuovi ‘vipponi‘: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Tommaso Eletti e infine, come concorrente unico, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.