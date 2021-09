Da quando hanno vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono sotto la lente di ingrandimento e anche la cronaca rosa ‘ci sguazza’. Questa volta la protagonista del gossip del momento è Victoria De Angelis, la bassista della band, paparazzata a spasso con il cagnolino e una ragazza che, secondo il settimanale Gente, sarebbe la sua nuova fidanzata. “Ho perso la testa per lei”, titola il giornale sulla copertina dell’ultimo numero in edicola. Al momento la giovane musicista non ha né confermato né smentito il flirt e, con tutta probabilità, potrebbe non farlo neanche in futuro.

