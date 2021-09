Netflix ha organizzato un evento esclusivo per i vincitori di un concorso, ritenuti gli spoileratori più accaniti d’Italia. Per il lancio delle nuove puntate, de “La Casa di Carta“, le prime della stagione finale, la celebre piattaforma di streaming ha allestito su un aereo della Air Horizont una proiezione collettiva, in anteprima, degli episodi. Rigorosamente senza possibilità di usare il telefono. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Genova per un viaggio di cinque ore, la durata totale delle nuove puntate, per poi fare ritorno nel medesimo scalo. A bordo dell’aereo i passeggeri sono stati accompagnati dalla voce del Professore e dalla presenza di un ospite speciale: Darko Perić, l’attore che nella serie interpreta il personaggio di Helsinki.