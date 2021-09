Genitori e figli pronti per il grande rientro a scuola. E non fanno eccezione i cosiddetti “vip”. Non solo Leone Lucia Ferragni, ma anche Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Lei in tenuta sportiva, lui con la tuta da chirurgo mentre la piccola Skyler, in uniforme, è pronta per la scuola francese di Los Angeles (dove Elisabetta vive da ormai diversi anni, facendo avanti e indietro con l’Italia). “Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…”, ha scritto su Instagram l’ex velina e conduttrice di Vite da copertina su Tv8.

“Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi (piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io..”, ha aggiunto nel post pubblicato mercoledì 1° settembre. Tanti i commenti dei fan, che hanno raccontato le proprie esperienze con i vari “primi giorni di scuola”, mentre qualcuno ha notato: “Ma perché lei è vestita da palestra e il marito da medico? L’hanno accompagnata a scuola così?”. Qualcun altro ironizza: “Forse il dress code richiedeva gli abiti da lavoro”. Ma la protagonista indiscussa è la bellissima bimba, nata il 29 settembre 2015 proprio a Los Angeles e frutto dell’amore dei due, uniti in matrimonio dal 2014.