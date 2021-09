Allarme calabroni a Roma. Diversi sciami di questi insetti hanno invaso il quartiere Parioli nelle scorse ore, scatenando il caos tra e costringendo 12 famiglie a lasciare temporaneamente il palazzo dove vivono per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco. A dare la notizia è Il Messaggero, che riporta i racconti di chi si è trovato a fare i conti con i calabroni: “È stato tremendo, una mamma è stata punta. Abbiamo dovuto chiamare il 118 per farla soccorrere: abbiamo paura e abbiamo deciso di scendere in strada. La puntura è stata terribile, il piede si era gonfiato moltissimo”.

Tutto è iniziato lo scorso 31 agosto, quando alcuni abitanti del quartiere si sono accorti che sempre più calabroni entravano nelle loro case dalle finestre aperte. “Sono i calabroni asiatici, quelli che uccidono e si nutrono delle api, ormai sono arrivati anche a Roma”, ha detto un altro testimone al Messaggero. La situazione ha raggiunto il culmine ieri, giovedì 2 agosto, quando le famiglie di un condominio hanno deciso di lasciare le proprie case e scendere in strada nell’attesa che intervenissero i Vigili del Fuoco perché la situazione si era fatta insostenibile: “Abbiamo scoperto che hanno fatto un nido in una intercapedine del muro esterno al quarto piano, sono davvero tantissimi”. E ancora: “I calabroni hanno iniziato a venire anche all’aperto, così abbiamo deciso di rientrare ma tenendo le finestre sempre chiuse”. Al momento la situazione sembra essere tornata alla normalità.