“Oggi primo giorno di scuola di Leo“, questa la didascalia che accompagna gli scatti pubblicati ieri 2 settembre da Fedez su Instagram. Anche mamma Chiara Ferragni ha pubblicato alcune immagini, ma la didascalia è in inglese, per rivolgersi al proprio pubblico più ampio e internazionale. Tantissimi i commenti sotto alle foto: “Farà stragi di cuore”, ha scritto un utente. E qualcun altro: “Ma è un nuovo protagonista di Èlite?”. Il riferimento in questo caso è alla fortunata serie targata Netflix, i cui protagonisti sono dei ragazzi di classe agiata, spesso e volentieri vestiti in uniforme.

Per il primogenito infatti, i Ferragnez hanno scelto la Saint Louis School di Milano, “scuola internazionale di eccellenza in Europa”, si legge sul sito. La retta da pagare? L’iscrizione per il primo anno ammonta a 2.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro, da pagare in due rate. Il prezzo si alza con il passare degli anni, fino a 18.170 euro per la scuola secondaria. E la mensa? Si paga a parte, più di 1.300 euro.

