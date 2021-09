Cresce l’attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi da ormai ben 25 anni. Le prime puntate del programma, che tornerà in onda su Canale 5 dal 13 settembre alle ore 14:45, sono state già registrate. Tra le conferme Gemma Galgani (che si è rifatta il seno all’età di 71 anni), oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tra le novità, invece, c’è Andrea Nicole (29 anni), la tronista donna che prima era un uomo (“Non definitemi Transgender, ho concluso il percorso di transizione”, aveva dichiarato in un’intervista esclusiva a FqMagazine).

A Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha spiegato: “L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”. Poi, durante l’adolescenza si confida con i genitori e decide di avviare il percorso di transizione: “Mi hanno visto cambiare cambiare e ritrovare la serenità. La mia felicità ha vinto ogni loro paura“, ha concluso. Riuscirà a trovare l’amore nello studio di Canale 5?