Instagram down in tutto il mondo. Se pensate di avere problemi di connessione e state continuando ad aprire e chiudere compulsivamente l’app senza riuscire a caricare post e storie fate bene a mettervi tranquilli: dalle 9 di questa mattina, ma soprattutto dalle 12, l’applicazione è inutilizzabile in quasi tutto il mondo. Tra i Paesi più colpiti dall’interruzione del servizio della celebre app di fotografia ci sono appunto l’Italia, gli Stati Uniti e l’India, ma problemi e blocchi sono segnalati anche in tutta Europa. C’è chi dice che non riesce a caricare storie e post e chi proprio non riesce ad entrare dell’app e chi vede il Feed bloccato e su Twitter l’hashtag #Instagramdown è entrato subito nei trending topic.