“Sono molto felice di tornare dopo undici anni a Dubai con una delle mie One Night Only itineranti, annullata a causa dell’emergenza sanitaria”. Con queste parole Giorgio Armani annuncia l’esclusiva sfilata che si terrà negli Emirati Arabi Uniti il prossimo 26 ottobre. “L’evento si svolgerà in concomitanza con l’Expo 2020 e sarà anche l’occasione per celebrare il decimo anniversario dei miei Armani Hotel”, spiega lo stilista in una nota. Armani lancia così un messaggio di forte ottimismo a tutto il mondo della moda, muovendo i primi passi verso un progressivo ritorno alla “normalità”, dopo che proprio lui era stato il primo a chiudere le porte della sua passerella quando ancora non si conosceva la portata distruttiva del Covid.

Quello delle “One Night Only” è un format che vede al centro della serata una sfilata esclusiva ed era stato ideato dallo stilista in occasione del decimo anniversario dell’apertura degli Armani hotel di Milano e Dubai. Inizialmente l’evento si sarebbe dovuto tenere nel novembre 2020, ma era stato poi annullato a causa della pandemia. Ora l’annuncio della nuova data, nella città che ospiterà a partire dal primo ottobre 2021 l’Expo 2020, anch’essa ripianificata a causa del Covid. Le One Night Only di Armani hanno toccato fino a oggi alcune delle città più importanti del mondo – Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014.