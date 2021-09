Dopo l’annuncio dell‘ addio a Mediaset, ora Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv, ma in Rai. O almeno, questa è l’indiscrezione riportata da Oggi. Tra le pagine del settimanale, si legge: “I soliti ben informati sostengono che il futuro di Alessia Marcuzzi sia in Rai”. Poi, nel dettaglio: “Parlano di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo“. L’ingresso spot potrebbe essere la partecipazione a Ballando con le Stelle nella formula già indicata per Marcell Jacobs? Chissà, al momento la conduttrice romana non ha né smentito né confermato le indiscrezioni.