Ironica, divertente e quantomai contemporanea. Parliamo di Ornella Vanoni (86 anni), una delle protagoniste all’Arena di Verona per il concerto RTL 102.5 Power Hits. Un’artista con la A maiuscola, capace di intrattenere il pubblico non solo con la sua magnifica voce ma anche con l’ironia e un chiaro messaggio pro-vaccini. Prima di intonare Toy Boy, il singolo estivo insieme a Colapesce e Dimartino, togliendosi la mascherina ha detto: “Siete vaccinati?“. E quando loro hanno annuito, lei ha continuato: “Allora possiamo lavorare”.

Tra l’altro, Vanoni ha avuto il Covid nei mesi scorsi: “È stata una tragedia. Mi ha preso alla pancia. Ho avuto dei mal di pancia bestiali. Poi è passato e il peggio è venuto dopo. Pare che smuova delle cose. Mi si sono gonfiati tutti i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale. Ho visto più medici io che non so chi”, aveva raccontato lei a Domenica In.

Durante la serata di ieri 31 agosto, inoltre, la cantane milanese si è esibita sulle note di Domani è un altro giorno e Un sorriso dentro al pianto per poi vincere il Premio Power Hitstory alla carriera. A consegnarglielo proprio i suoi colleghi. A loro, divertita, aveva detto poco prima: “Non so mai chi è Colapesce e chi Dimartino“. E sul web tutti sono pazzi di lei.