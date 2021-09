Attrice ma soprattutto una delle regine indiscusse dei tormentoni estivi. Ha solo 24 anni ma ha già collezionato diversi successi: da Una volta ancora con Fred De Palma fino a Un passo dalla luna con Rocco Hunt. Parliamo di Ana Mena, una delle protagoniste del concerto di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 tenutosi ieri 31 agosto all’Arena di Verona. Tuttavia, a far parlare in queste ore è un pettegolezzo riguardante la sua sfera privata. Sì perché Ana è molto riservata. Ciononostante, alcune riviste di gossip spagnole, durante l’estate, sono riuscite ad immortalarla insieme a Brahim Diaz, numero 10 del Milan. Sembra che la loro relazione duri da più di un anno, eppure sui social non si trovano facilmente foto di loro due insieme. Tengono molto alla loro privacy o.. la relazione traballa?