Da una parte Antonella Mosetti, showgirl prestata ai reality con una carriera iniziata a “Non è la Rai“, dall’altra Giulia De Lellis, influencer da cinque milioni di follower nata in tv a “Uomini e Donne“. In comune una partecipazione al “Grande Fratello Vip” e uno scontro nella casa più spiata d’Italia avvenuto cinque anni fa ma che oggi torna al centro della scena.

De Lellis era fidanzata con Andrea Damante, coinquilino a Cinecittà, a lui si era molto avvicinata Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti: “Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là”, sbottò l’influencer durante una sorpresa nella casa. Suscitando la reazione furiosa della Mosetti con Ilary Blasi, ai tempi alla conduzione, costretta a intervenire per fermare lo scontro.

In una diretta Instagram l’ex volto di Non è la Rai è tornata sull’episodio, rispondendo a chi, forse per provocarla, sosteneva di essere ricordata solo per il famoso litigio: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”, questo il tono della replica.

Ai numerosi commenti in difesa della De Lellis che parlavano di invidia nei suoi confronti, ha risposto così: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza fi*a”. Toni poco eleganti a parte, assicura nessuna invidia. Da Giulia de Lellis, al momento, nessuna replica.