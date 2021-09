È Marco Mengoni il vincitore del Power Hits Estate 2021 con “Ma stasera”. L’evento estivo di RTL 102.5 – durato oltre tre ore e mezza senza alcun intoppo e con ritmo sostenuto – ha incoronato il cantautore che ha sempre trionfato nelle classifiche settimanali stilate ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito della radio.

Sul palco dell’Arena di Verona davanti ad un pubblico di 6mila persone sono stati assegnati anche altri premi RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 – Premio Siae a Colapesce e Dimartino per “Musica Leggerissima”, RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 – Premio Fimi a Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti a “Mille”, RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 – Premio Pmi a Bob Sinclar e Molly Hammar per “We Could Be Dancing”, tre i Premi Power Hitstory ai Duran Duran (che hanno aperto la serata), a Carmen Consoli (dal vivo ha cantato “Parole di burro” e “Confusa e felice” con classe ed eleganza) e ad Ornella Vanoni (ha eseguito “Domani è un altro giorno” e il nuovo brano “Un sorriso dentro al pianto”), il Premio Power Hits Top Album a Sfera Ebbasta per “Famoso” e Premio Power Hits Platino a Ligabue.

“Questo periodo tragico ci ha costretto a fare cose che non volevamo come, ad esempio, – ha detto Liga – staccarci dagli altri e non fare concerti. Direi che questa poteva essere una occasione per fare i conti su come possiamo lavorare su noi stessi ma non so quanto siamo riusciti ad approfittarne”. Rimangono a bocca asciutta Sangiovanni che ha ha al suo attivo il riconoscimento per l’album più venduto nel primo semestre 2021 (dati Fimi-Gfk) e sei dischi di platino per il brano “Malibù”. Anche Blanco non vince nulla, la sua “Mi Fai Impazzire”, in duetto con Sfera Ebbasta (tre volte platino), si è avvicendato in vetta alla classifica dei singoli più venduti con “Mille” ed è uno degli outsider tra i tormentoni estivi.

La serata è stata presentata nella prima parte, dedicata ai premi per la carriera e agli ospiti, da Angelo Baiguini, Federica Gentile e da Massimo Giletti (fuori contesto con 6mila presenti abbastanza “freddi” nei suoi confronti, tanto che ha dovuto incitare più volte i presenti) mentre la seconda parte con in scaletta tutte le canzoni di questa estate è stata condotta da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto, vera sorpresa della serata. Sciolta, spontanea, sempre rispettosa degli spazi e dei tempi, la Di Benedetto ha dimostrato sicurezza. Sul palco, oltre ai premiati, sono saliti: Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Annalisa, Baby K, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash, Caparezza, Carl Brave, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammar, Noemi, Riton, Rocco Hunt, Samuel, Sangiovanni, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra e Tecla. Assenti il neo papà Stash e i The Kolors rimasti in quarantena dopo che un componente dello staff è risultato positivo al Covid-19. Ultimo è stato annunciato in serata ed è apparso a sorpresa sul palco per suonare e cantare al pianoforte “Ti Dedico Il Silenzio”, “Pianeti”, “22 Settembre” e “Buongiorno Vita”. Un performance intensa che ha quasi messo in stand by l’evento trasformando il palco dell’Arena come fosse un suo concerto.