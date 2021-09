Dopo una lunga assenza, Elisabetta Canalis torna nelle case degli italiani. Per farlo, ha scelto di accettare la proposta di Sky (cui fa capo Tv8) e condurre Vite da copertina, programma di cronaca rosa condotto in passato anche da Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci. Proprio loro due hanno replicato alle dichiarazioni dell’ex velina, la quale darà una veste nuova alla trasmissione. “Cosa ci sia da svecchiare non lo so… Forse la Canalis, ritenendosi più giovane, pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. Come se io e la Cancellieri (Rosanna, altra conduttrice, ndr) fossimo delle cariatidi! Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la Notizia?“, ha detto Alda D’Eusanio al settimanale Nuovo.

Non è stato da meno Giovanni Ciacci: “Lei di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. È stata più sulla cronaca rosa che in tv in questi anni..-“. Al momento la showgirl non ha replicato, probabilmente vuole solo focalizzarsi sulla prima puntata del programma, in onda su Tv8 da oggi 1° settembre (dal lunedì al venerdì, alle 17.30), come se la caverà? Lei è determinata. “Ho aspettato molto tempo, ma non sono pentita. Ora sono pronta e non ho paura di scontrarmi con la D’Urso o Matano. Ognuno farà il suo, faccio gli auguri a tutti”, ha dichiarato in un‘intervista rilasciata a FqMagazine.