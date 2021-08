“Io il ddl Zan, così com’è, non lo avrei votato, è chiaro? E poi si parla di una giornata di riflessione sull’omotransfobia alle elementari? Ma andate al diavolo, andate al diavolo, non sono d’accordo”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla Festa dell’Unità di Bologna. “Va bene se la facciamo per le scuole superiori. Quando si parla di temi come questo, ci vuole grande misura”.