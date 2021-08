Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto alla festa dell’Unità di Bologna per parlare di Sud. Ha iniziato dicendo che la questione meridionale è uscita dai radar della politica, anche da quelli del Pd. Poi è stato un crescendo di attacchi, partendo da De Magistris. Senza mai citarlo apertamente gli ha dato del cialtrone: “Nel sud abbiamo tante realtà importanti ma abbiamo anche tanti cialtroni che hanno tolto dignità al Sud. Il comune di Napoli ha accumulato in 10 anni 4 miliardi di debiti, io non difendo la cialtroneria politica e non difendo quegli amministratori che fanno solo lamentela, chiedono soldi a Roma e non fanno un accidenti di niente”. Poi, parlando della carenza di vaccini in Campania, ha riservato una battuta anche al generale Figliuolo: “Non mi piacciono quelli che vanno in tuta mimetica e anfibi a distribuire vaccini, quelli vanno bene in Afghanistan”.