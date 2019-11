Nell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” si è dibattuto ancora del delicato tema degli scandali sessuali nella Chiesa e della castità di suore e preti. Tra gli ospiti in studio c’era anche Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, che ha lasciato basiti gli altri ospiti con le sue rivelazioni. La donna all’anagrafe è infatti Sabatino De Pasquale e, prima di diventare transessuale, è stata don Mauro e, in diretta su Canale 5, ha raccontato di aver avuto una relazione clandestina con un novizio, quando ancora era un monaco di clausura.

“Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca. Tesoro io sono stata casta solo tre anni, poi ero innamorata di un novizio e suonavamo la campana… din don dan. Scusate eh, il novizio mi faceva l’occhiolino e voleva le coccole e noi facevamo suonare le campane, che felicità”, ha raccontato Rebecca tra lo stupore generale. “Cioè hai tradito il voto di castità quando eri in monastero?“, le ha chiesto Barbara D’Urso. La sua conferma ha lasciato senza parole anche don Antonio, un prete in collegamento con la trasmissione.

L’ex gieffina aveva già raccontato all’epoca della sua partecipazione al reality di essere stata un uomo e di aver seguito la vocazione religiosa, ricoprendo prima il ruolo di novizio e poi di monaco nel monastero benedettino di Montecassino, salvo poi abbandonare i voti a 21 anni, nel 2002, per dichiarare a tutti la sua omosessualità e diventare transgender.