Un gruppo di ‘No Green pass‘ ha devastato un gazebo del Movimento 5 stelle vicino ai Navigli durante un corteo di protesta organizzato a Milano. I manifestanti, con calci e spintoni, tra insulti e minacce, si sono scagliati contro il gazebo pentastellato, allestito per raccogliere le firme per la lista da presentare alle Comunali, distruggendolo. La procura ha aperto un’inchiesta e 8 uomini sono stati denunciati per il corteo e saranno deferiti all’autorità giudiziaria. Due sono invece già indagati per danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino. Si tratta di un uomo di 46 anni, con precedenti di polizia per furto, danneggiamento, rissa, porto d’armi od oggetti atti a offendere, ingiuria e altri reati, e una donna di 34 anni. L’indagine è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos. Sull’episodio sono intervenuti il leader del M5s, Giuseppe Conte, e la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, il ministro Roberto Speranza e il deputato Elio Vito di Forza Italia.