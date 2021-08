L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus rimarrà impresso nella nella memoria dei tifosi bianconeri. Tra questi c’è anche Francesca Michielin, cantante, compositrice e nota tifosa della Juventus. In un tweet pubblicato ieri 27 agosto, ha pubblicato una foto del giorno dell’ultima partita in bianconero di Alessandro Del Piero e ha scritto: “Questo è l’unico addio che non ho mai superato, quello di oggi è più che fattibile. Gobbi lo si è nel cuore, sempre. E scusate ma a me il calcio piace quando è romantico, non quando è (solo) soldi e capricci. Au revoir.” Poi, per anticipare i soliti haters frustrati, ha aggiunto: “Tifosi di altre squadre please respect my feelings. No insulti no cattiverie ecc che sono pienah”.

