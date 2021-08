Ricordate il reggiseno (i)conico di Madonna? Ecco, deve averlo bene in mente anche Chiara Ferragni. Sì perché l’imprenditrice digitale da 24.6 milioni di follower, nella serata di ieri 25 agosto si è presentata in un noto ristorante di Capri con un outfit molto simile (pur se meno ‘appuntito’) a quelli creati da Jean Paul Gaultier per la celeberrima popstar. Jeans sportivi, capelli raccolti, orecchini vistosi e un make-up molto semplice. A far “discutere” sul web (che, si sa, piglia ogni possibile argomento, dal più serio al più irrilevante e ne fa un ‘trend’) è stato proprio il reggiseno, sopra il quale Ferragni poi ha indossato una giacca nera.

“Sembri Madonna, anni 80!”, ha scritto qualcuno. Ma non sono mancate le critiche: “Il reggiseno sono i centrini che ho a casa per il caffè”, si legge. E quanto saranno costati questi “centrini”? 692 euro. Il modello “marie spiral” non è ancora disponibile sul mercato ma è possibile preordinarlo. Insomma, anche in estate è lei l’icona pop dei nostri tempi (bui o luminosi, fate voi)?