Jessica Chastain sarà Tammy Faye, un’evangelista americana che con The PTL Club, un programma di telepredicatori co-fondato con suo marito Jim Bakker, ottenne un clamoroso successo negli anni ’70. Il biopic The Eyes of Tammy Faye vede Chastain completamente trasformata: per somigliare al personaggio, l’attrice ha dovuto fare ricorso a trucco pesante, protesi, e artifici di diverso tipo che, stando alle sue dichiarazioni fatte al Los Angeles Times, hanno creato danni irreparabili alla pelle del viso. “Credo di aver subito dei danni permanenti alla mia pelle. Sto attenta a quello che mangio, mi prendo cura della mia pelle ed evito di stare al sole, ma è difficile quando devi portare un trucco così pesante tutto il giorno, tutti i giorni, il suo peso rovina la pelle. E quando alla fine l’ho tolto, sembravo una cinquantenne!”. Chastain ha poi aggiunto: “Sto scherzando, lo faccio per la mia arte“. Un’arte, quella del cinema, che comporta a volte lunghe preparazioni: “Se ci vogliono sette ore e mezzo per mettere tutto quel trucco, poi ne servono almeno due per toglierlo. Ero preoccupata per la mia circolazione. Ricordo che quando sono arrivata sul set un giorno in cui la seduta di make-up è durata sette ore e mezzo di trucco io non avevo più energie ma il mio personaggio richiedeva un sacco di energia”. Teme che tutta “la maschera” non l’abbia aiutata a trasmettere la vera Tammy Faye… Il film esce il 17 settembre negli Stati Uniti.