Mamma mia, here THEY go again. Ebbene sì, dopo 40 anni di assenza tornano in scena gli Abba. Il quartetto svedese nato nel 1972 e formato da Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, secondo quanto riferisce la Bbc, dovrebbe rilasciare cinque nuove canzoni la prossima settimana e ha inoltre lanciato un nuovo sito web, ‘Abba Voyage‘, chiedendo ai fan di testimoniare il loro interesse per il progetto. La band era tornata in studio nel 2018, promettendo due nuove canzoni nello stesso anno. Ma l’uscita di quei brani, ‘I Still Have Faith In You‘ e ‘Don’t Shut Me Down‘, è stata ripetutamente rimandata e gli Abba stanno pianificando di pubblicare cinque nuove canzoni per ringraziare i fan per la loro pazienza. Il sito web ‘Abba Voyage’ è stato lanciato stamattina, con un’immagine criptica di quattro pianeti luminosi, accompagnata dalla data del 2 settembre. Inoltre è in programma uno show di ologrammi che sarà ospitato in un nuovo locale che aprirà nell’East End di Londra a maggio prossimo, dove i fan potranno anche vedere un film che documenterà il ritorno della band.