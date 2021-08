Per Beatrice Valli e Marco Fantini c’è ancora da aspettare che il Covid passi. La coppia, uscita mano nella mano dagli studi di Uomini e Donne nel 2014, è in quarantena da due settimane a Forte dei Marmi, dove si trovavano in vacanza insieme ai loro due figli e alla colf. Durante la giornata di ieri 23 agosto, Beatrice è tornata a parlare della situazione in casa e ha detto: “Siamo tutti ancora positivi, a eccezione della piccola Bianca (la loro primogenita, ndr)”. E ancora: “Siamo a bassa carica, non abbiamo più sintomi ma restiamo a casa, com’è giusto che sia. Mi state scrivendo in tantissimi diverse cose, diverse ipotesi. Non ci sono ipotesi, le leggi sono precise”. Poi, furiosa: “Ognuno sta facendo quello che gli pare da quello che mi state dicendo… non fate caz*ate, non è che se non avete sintomi allora uscite, così attaccate tutto a tutti! Noi, dal primo giorno in cui non ci sentivamo bene, ci siamo chiusi in casa, vaccinati o non vaccinati”.

In seguito ha precisato: “Mi state rispondendo alle stories precedenti… allora sì, dietro si vedeva la signora che lavora e vive con noi, lei è stata la prima ad essere positiva. Ripeto: vive con noi. Per questo è senza mascherina“. Solo due settimane fa, l’ex volto noto del programma di Maria De Filippi, aveva detto: “Abbiamo tutti il Covid-19. Sì, ragazzi, anche i bimbi. Quello che sta un pochino peggio è Marco. Ha già cominciato una cura ed è separato. Era qualche giorno che non stavamo benissimo […] Le vacanze le finiremo in casa. Staremo qua finché non ci passerà. Dovevo tornare a Milano per alcuni impegni di lavoro e poi un’altra vacanza in programma… tutto saltato”, aveva infine concluso.