Tanto tuonò che piovve. La misura è colma e la regina Elisabetta sarebbe pronta a portare in tribunale suo nipote Harry e la moglie Meghan Markle. I Duchi di Sussex sono avvisati e faranno bene a pensarci due volte prima di lanciare nuovi strali contro la royal family. “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”, ha spiegato una fonte reale al Sun, a Palazzo si cercherebbe un super avvocato “esperto di diffamazione”.

Megxit, l’intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey, le esternazioni di Harry via podcast: Elisabetta II ha mandato giù tutto senza battere ciglio, almeno in pubblico. Nemmeno di fronte alle accuse shock di razzismo o davanti alle parole di suo nipote che ha descritto la vecchia vita a corte come una via di mezzo tra uno zoo e un Truman Show.

Una strada conciliante e non di rottura non più praticabile: “Stavolta Harry e Meghan avrebbero superato ogni limite con le loro dichiarazioni oltraggiose. Verranno processati. Saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati”, ha dichiarato una fonte interna al tabloid Sun.

A far degenerare il tutto la notizia su un libro-bomba sulla royal family che Harry starebbe per dare alle stampe, il super team di legali della sovrana avrebbe intenzione di mettersi in contatto con la Penguin House, la casa editrice che pubblicherà il memoir del principe, per chiedere di visionare le bozze, valutare se esercitare il diritto di replica e valutare soprattutto se presenti “gli estremi per una causa per diffamazione”. Come reagiranno Meghan e Harry?