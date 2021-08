“Phil vuole che i suoi ascoltatori sappiano che non è mai stato un vero no-vax e gli dispiace non essere stato più convinto nel sostenere l’importanza dei vaccini, e vuole promuoverli appena tornerà in trasmissione. Ora ha capito che il suo rifiuto a vaccinarsi probabilmente ha fatto sì che molta gente non si sia vaccinata”. Sono parole che Mark, il fratello di un noto conduttore radiofonico statunitense, Phil Valentine, ha detto poco prima che il presentatore morisse di covid. “Ora Phil direbbe a tutti ‘vaccinatevi'”, ha aggiunto il fratello. Valentine usava in trasmissione un brano dei Beatles (‘Taxman’ trasformato in ‘Vaxman’) per fare una sorta di parodia dei pro-vax e aveva più volte dichiarato che le possibilità che si ammalasse di coronavirus erano molto basse dichiarandosi scettico sui vaccini. Il conduttore 61enne aveva scritto su Facebook di aver contratto il covid lo scorso 11 luglio e diceva di essersi fatto ricoverare “per precauzione”. Il governatore del Tennessee ha espresso dispiacere per la perdita del noto presentatore conservatore.