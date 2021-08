La Regina Elisabetta ne ha abbastanza ed è pronta ad intraprendere un’azione legale contro il Principe Harry e Meghan Markle. Lo riporta il Sun, secondo cui la Sovrana 95enne ha ordinato al proprio team legale di chiamare esperti in diffamazione e privacy. Il motivo? È stanca dei ripetuti e recenti attacchi dei duchi di Sussex nei confronti suoi e della famiglia reale inglese.

Un insider ha riferito al tabloid inglese: “La sensazione che arriva dai piani alti è che c’è un limite a quanto si può accettare da parte dei reali e stavolta Harry e Meghan, con le loro dichiarazioni oltraggiose, lo hanno superato. Saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati”. Sembra, inoltre, che gli avvocati si metteranno in contatto con gli editori del libro del Principe (in uscita il prossimo autunno) chiedendo di visionarne il contenuto e poter esercitare il diritto di replica. Anche il Daily Mirror è tornato sulla questione ed ha provato a contattare Buckingham Palace che, tuttavia, non ha confermato le affermazioni né fornito un commento sulla vicenda.