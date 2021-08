Il Principe Harry e Meghan Markle tornano all’attacco. A finire nel mirino c’è sempre la Regina. O meglio, la famiglia reale inglese da lei rappresentata. Stando a quanto riportato dall’Ansa, che cita i tabloid inglesi, la pubblicazione della nuova edizione di una biografia non autorizzata di Harry e Meghan annuncia alcune sorprese. A pesare, in particolar modo, sarebbe la questione razzismo. I duchi di Sussex si lamenterebbero del fatto che la Royal Family non si sia fatta ancora “pienamente carico” di quanto denunciato da loro in una pesantissima ed esclusiva intervista a Oprah Winfrey.

Nella fattispecie, la coppia (che ormai vive in America) sosteneva che un membro di primo piano di casa Windsor (né Elisabetta né Filippo) si fosse preoccupato, a suo tempo, del colore della pelle del primogenito della coppia, Archie. La Regina aveva risposto in un comunicato, dicendosi dispiaciuta ed assicurando che la questione sarebbe stata approfondita. I duchi di Sussex stanno ancora aspettando e richiamano i Reali ad assumersi le proprie responsabilità.