“Vaccinati. Usa la mascherina. Salva le vite”. Recita questo il doodle di oggi per ribadire l’importanza dei vaccini. Anche Google, con un’animazione sulla home page del motore di ricerca, si schiera con i pro-vax: le lettere che compongono il nome della compagnia di Mountain View, tutte con la mascherina, in fila a ricevere la propria dose. E se l’utente clicca sull’immagine, viene reindirizzato ai risultati della ricerca “Prenota il vaccino anti-Covid”.

Un messaggio preciso, come spiega il doodle stesso: “Mentre il Covid-19 continua a colpire le comunità in tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione del virus trovando un hub vaccinale locale. Segui questi passaggi per la prevenzione”. Per Google, quindi, l’immunizzazione rimane importante. Ed e ha voluto dedicare l’ultimo dei più di 5mila doodle creati dal 1998 a oggi e collezionati nell’archivio di Google: queste animazioni, infatti, compaiono nella home page per le commemorazioni più speciali, come il ricordo di personalità storiche importanti, eventi di festa in tutto il mondo e avvenimenti che sono accaduti in quella determinata giornata.